Мертвого юношу вытащили из Невы у Петропавловской крепости

Мертвого юношу вытащили из Невы у Петропавловской крепости
Тело выловили у стен Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Экстренные службы достали из Невы в центре Петербурга тело молодого человека. Причины смерти выяснят следователи.

Труп молодого человека достали из акватории Невы у стен Петропавловской крепости. Это произошло утром во вторник, 8 июня. Полиция получила сообщение о найденном теле около семи часов. Стражам порядка удалось установить личность погибшего — это 19-летний местный житель.

По предварительной информации, молодой человек утонул. Следственные органы начали проверку. Правоохранители установят все обстоятельства и причины смерти юноши. Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгнивший труп нашли в затопленном подвале на 6-й Советской. Правоохранители отправили труп с сильными гнилостными изменения в морг, где судмедэксперты выяснят причину смерти.

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