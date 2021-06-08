Мертвого юношу вытащили из Невы у Петропавловской крепости

Экстренные службы достали из Невы в центре Петербурга тело молодого человека. Причины смерти выяснят следователи.

Труп молодого человека достали из акватории Невы у стен Петропавловской крепости. Это произошло утром во вторник, 8 июня. Полиция получила сообщение о найденном теле около семи часов. Стражам порядка удалось установить личность погибшего — это 19-летний местный житель.

По предварительной информации, молодой человек утонул. Следственные органы начали проверку. Правоохранители установят все обстоятельства и причины смерти юноши. Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгнивший труп нашли в затопленном подвале на 6-й Советской. Правоохранители отправили труп с сильными гнилостными изменения в морг, где судмедэксперты выяснят причину смерти.