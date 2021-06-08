Сгнивший труп нашли в затопленном подвале на 6-й Советской

Труп нашли в затопленном подвале на 6-й Советской. Фото: google.maps

Труп нашли в затопленном подвале на 6-й Советской. Фото: google.maps

Правоохранители выяснят обстоятельства смерти мужчины, чье тело нашли в подвале дома в центре Северной столицы.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 7 июня по номеру 112 позвонил сотрудник ЖКС. Он сообщил о трупе в подвале дома №5 по 6-й Советской улице. Его нашли после затопления подвального помещения. Труп неизвестного мужчины уже начал разлагаться.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия уже вечером. Правоохранители отправили труп с сильными гнилостными изменения в морг, где судмедэксперты выяснят причину смерти.

Информацию об этом передали следователям Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге.