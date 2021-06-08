Сына расчлененного Энди Картрайта и Марины Кохал не отдадут в детдом: ребенок останется на попечении тети

Сына расчлененного Энди Картрайта и Марины Кохал не отдадут в детдом: ребенок останется на попечении тети
Фото: Instagram @kkkartrait

В понедельник, 7 июня, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным помещение несовершеннолетнего сына Марины Кохал, жены убитого рэпера Александра Юшкой (Энди Картрайта) в «Центр содействия семейному воспитанию».

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, родная тетя мальчика Надежда Авдеева вместе с его матерью Мариной Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, подали иск к администрации МО Смольнинское и администрации муниципального образования №7.

Заявительницы возмутились действиями чиновников, которые поместили маленького ребенка в детский дом, не установив предварительную опеку, хотя Надежда Авдеева согласилась взять малыша в свою семью, а Кохал подавала соответствующее заявление. В связи этим истцы попросили устранить нарушения и передать мальчика тете. Аргументируя свою позицию, Кохал и Авдеева отметили, что с 30 июля прошлого года ребенок находится без попечения родителей.

Суд частично удовлетворил требования иска, постановив рассмотреть вопрос о предварительной опеке и не помещать малыша в детский дом, но до выяснения обстоятельств попечителем мальчика останется МО Смольнинское.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с семьей — супругой и ребенком. Марина Кохал сначала пыталась скрыть смерть супруга, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

В деле, однако, есть несколько странных особенностей: от чего умер Юшко, до сих пор непонятно. Судмедэксперты не смогли установить причину смерти, поскольку у трупа отсутствовали внутренние органы, а оставшиеся фрагменты тела подверглись не только заморозке, но и воздействию поваренной соли.

Марина Кохал настаивает на своей невиновности. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кохал настаивает на своей невиновности, но следствием считает иначе: супруге артиста предъявлены обвинения. Кроме того, она прошла психиатрическую экспертизу, которая, хотя и выявила у женщины психическое отклонение, постановила, что заболеванием оно не является и на вменяемость не влияет.

На прошлой неделе, 2 июня, суд продлил арест Кохал до 30 июня 2021 года. Расследование продолжается.

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