В Ленобласти второй раз с начала июня регистрируют 14 смертей от коронавируса

В Ленинградской области зафиксировано еще 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 8 июня.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксирован 45 961 случай заражения. При этом выздоровели 43 080 пациентов, в том числе 87 человек — за минувшие сутки. От коронавируса в Ленинградской области скончались 1529 человек, в том числе 14 — за минувшие сутки. Это на четыре летальных случая больше, чем днем ранее.

По суточному приросту заболевших ковидом среди российских регионов Ленобласть находится на 18 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 817 человек. Следом идет Петербург — 846 новых ковид-пациентов. Третье место у Подмосковья — 776 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более чем в половине субъектов России уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.