В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера

В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера
Цена препарата 56 тысяч долларов за год. Фото: pixabay.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило лекарства Aduhelm от болезни Альцгеймера от компании Biogen.

Цена препарата 56 тысяч долларов за год. Aduhelm стал первым одобренным лекарством от болезни Альцгеймера за последние 18 лет, сообщает Axios. Однако есть информация, что нет доказательств замедления ухудшения памяти.

Aduhelm — внутривенный препарат, его надо вводить только медикам. FDA указывает и на побочные эффекты: отёк мозга и появление крови.

FDA одобрило лекарство по ускоренной процедуре. Это значит, что Biogen должен будет провести дополнительные испытания препарата. Его могут запретить, если не докажут его эффективность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дала зелёный цвет на использование одного лекарства для лечения людей с ожирением.

FDA болезнь альцгеймера лекарство память США


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онкологию в России будут лечить по-новому
Сына расчлененного Энди Картрайта и Марины Кохал не отдадут в детдом: ...
Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие
Следком расследует дело об уничтожении захоронения бойцов Красной Армии в ...
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
В Неве заметили погибшего кабана
Спасателей, тушивших Невскую мануфактуру, наградят в Петербурге
Недовольному Моргенштерну объяснили процедуру подсчета голосов на премии Муз-ТВ