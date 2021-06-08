В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера

Цена препарата 56 тысяч долларов за год. Фото: pixabay.com

Цена препарата 56 тысяч долларов за год. Фото: pixabay.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило лекарства Aduhelm от болезни Альцгеймера от компании Biogen.

Цена препарата 56 тысяч долларов за год. Aduhelm стал первым одобренным лекарством от болезни Альцгеймера за последние 18 лет, сообщает Axios. Однако есть информация, что нет доказательств замедления ухудшения памяти.

Aduhelm — внутривенный препарат, его надо вводить только медикам. FDA указывает и на побочные эффекты: отёк мозга и появление крови.

FDA одобрило лекарство по ускоренной процедуре. Это значит, что Biogen должен будет провести дополнительные испытания препарата. Его могут запретить, если не докажут его эффективность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дала зелёный цвет на использование одного лекарства для лечения людей с ожирением.