В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения

В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения
Применение лекарства подразумевает уколы раз в неделю. Фото: Pixabay

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дала зелёный цвет на использование одного лекарства для лечения людей с ожирением.

Препарат будут выписывать пациентам с большим весом, который вызвал развитие таких заболеваний, как например, диабет, сообщает «Российская газета». Применение лекарства подразумевает уколы раз в неделю.

В основе лекарства активный семаглутид. Он регулирует множество процессов, связанных с перевариванием. Использование семаглутида уже доказало потерю веса у людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатные лекарства от COVID за неделю получили более 5 тысяч ковид-пациентов. В Петербурге доля пациентов на амбулаторном лечении, получающих бесплатные лекарства остается стабильно высокой и составляет 95,8%.

FDA избыточный вес лекарства от ожирения ожирение США


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сочи полиция проводит проверку из-за фотосессий с крашеными собаками
В работе крупнейших мировых сайтов произошел глобальный сбой
В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения
В ГИБДД рассказали, сколько смертельных ДТП произошло с участием электросамокатов
На ПМЭФ-2021 в Петербурге заметили получившего условный срок экс-главу ...
СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал первые закупки в рамках ...
Под Волгоградом подростков обстреляли из пневматики у школы
Легковушка сбила пешехода в Пушкине