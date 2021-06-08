В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дала зелёный цвет на использование одного лекарства для лечения людей с ожирением.

Препарат будут выписывать пациентам с большим весом, который вызвал развитие таких заболеваний, как например, диабет, сообщает «Российская газета». Применение лекарства подразумевает уколы раз в неделю.

В основе лекарства активный семаглутид. Он регулирует множество процессов, связанных с перевариванием. Использование семаглутида уже доказало потерю веса у людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатные лекарства от COVID за неделю получили более 5 тысяч ковид-пациентов. В Петербурге доля пациентов на амбулаторном лечении, получающих бесплатные лекарства остается стабильно высокой и составляет 95,8%.