Минздрав: «Спутник Лайт» направлена на вакцинацию молодежи

Минздрав: &#171;Спутник Лайт&#187; направлена на вакцинацию молодежи
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что вакцина «Спутник Лайт» направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, студентов.

По его словам, исследования показывают, что она дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей, сообщает РИА «Новости».

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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