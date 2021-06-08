В Петербурге ожидается до +25 градусов тепла в среду

В Петербурге ожидается до +25 градусов тепла в среду
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В среду, 9 июня, в Петербурге ожидается теплая погода без существенных осадков.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем температура воздуха установится на уровне +23… +25 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

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