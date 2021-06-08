Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии

Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Происшествие случилось после того посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Фото: pixabay.com

Премьер Франции Жан Кастекс отреагировал на инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону на публичном мероприятии: нанесен удар демократии.

Накануне неизвестный мужчина хотел ударить по щеке во время поездки главы государства в департамент Дром, сообщает РИА «Новости». Происшествие случилось после того посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.
Президент Франции подошел к людям и взял за руку одного из мужчин, но тот размахнулся другой рукой, чтобы дать пощечину Макрону. Охрана задержала мужчину в маске.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон привился от коронавируса. По последним данным, во Франции с начала пандемии зафиксировано 5 727 567, выздоровело 391 103 пациентов, число смертельных исходов достигло 109 564. Макрон коронавирусом в декабре прошлого года.
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