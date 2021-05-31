Макрон привился от коронавируса

Макрон привился от коронавируса
Эммануэль Макрон . Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон привился от COVID-19.

«[Я] вакцинирован!» — написал он в Twitter.

Французский лидер не уточнил, какой именно вакциной привился.

Макрон коронавирусом в декабре прошлого года.

По последним данным, во Франции с начала пандемии зафиксировано 5 727 567, выздоровело 391 103 пациентов, число смертельных исходов достигло 109 564.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план снятия карантина. Снятие ограничение пройдет в четыре этапа. Так, план отмены карантинных ограничений запланирован на период с 3 мая по 30 июня.

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