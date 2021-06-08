Петербургская авиакомпания «Россия» вошла в число самых безопасных авиакомпаний мира

Петербургская авиакомпания «Россия» вошла в число самых безопасных авиакомпаний мира
Каждый год "Россия" проходит аудит операционной безопасности IOSA, аудиторы отмечают положительную динамику в производственной деятельности компании. Фото: авиакомпания "Россия"

Петербургская авиакомпания «Россия» стала лидером среди отечественных авиакомпаний войдя в топ-50 в рейтинге наиболее безопасных авиакомпаний мира, составленном немецким исследовательским центром Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) в этом году.

Этот рейтинг выходит с 1973 года. Он регистрирует и анализирует авиапроисшествия и серьезные инциденты в гражданской авиации и каждый год определяет 100 самых безопасных авиакомпаний мира, которые оцениваются по 33 параметрам. Рейтинг составляется на основе данных об авиаинцидентах с самолётами. Также среди критериев такие параметры как возраст парка самолётов, результаты проверки безопасности полетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и др. Одним из решающих факторов оценки авиакомпаний является статистика нештатных ситуаций.

Безопасность всегда в приоритете авиакомпании «Россия», как она сама признаётся. Компания регулярно организует мероприятия по обеспечению высокого уровня авиабезопасности, сохранению жизни и здоровья пассажиров и сотрудников. Для минимизации рисков, связанных с повреждениями самолётов на земле, авиакомпания в тесном сотрудничестве со службами безопасности аэропортов осуществляет каждодневный мониторинг перрона и состояния летного поля, а также контроль качества наземного обслуживания самолётов в аэропортах — Пулково (Петербург) и Шереметьево (Москва). Для обеспечения исправности самолётов и их готовности к выполнению полётов организация регулярно проводит работы по техобслуживанию и ремонту эксплуатируемых в парке воздушных судов.

Каждый год «Россия» проходит аудит операционной безопасности IOSA, аудиторы отмечают положительную динамику в производственной деятельности компании. Эта организация – обладатель сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Основополагающим элементом качества менеджмента является безопасность полётов.

Задача по обеспечению безопасности полётов требует также со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту лайнеров, что стало особенно актуально в период COVID-19. Заслуга сотрудников «России», приверженных стандартам безопасности, в неукоснительном следовании всем методическим рекомендациям по недопущению распространения коронавируса на транспорте, разработанным и утвержденным Министерством транспорта РФ и согласованным Роспотребнадзором. «Россия» реализует широкомасштабный комплекс мер антивирусной защиты, максимально обеспечивая безопасность своих пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» хочет внедрить приложение для упрощения поездок по миру в период пандемии.

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