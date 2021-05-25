Авиакомпания «Россия» хочет внедрить приложение для упрощения поездок по миру в период пандемии

Перевозчик будет первым в стране тестировать приложение, благодаря которому путешествия по миру станут доступнее.
Авиакомпания «Россия» решила поддержать инициативу по упрощению организации безопасных международных перелетов в период пандемии коронавируса. Для этого перевозчик присоединился к тестированию мобильного приложения IATA Travel Pass (ITP) – этого не делала еще ни одна авиакомпания в стране, о чем сообщается на сайте «России».
Ожидается, что мобильное приложение IATA Travel Pass позволит упростить процесс возобновления международных рейсов при соблюдении всех мер безопасности. В нем можно будет найти информацию о тестировании путешественника на коронавирус, а также о вакцинации. Также пассажиры смогут найти в приложении данные о лабораториях в тех или иных странах, где можно сдать ПРЦ-тест. Как итог – путешествия станут куда проще и понятнее.
«Россия является важным рынком мировой системы авиасообщения. В ходе тестирования нашего приложения мы надеемся продемонстрировать, что цифровые решения станут ключом к безопасному возобновлению международных полетов во время пандемии и восстановлению туристической и авиационной отраслей»,
— отметил Рафаэль Шварцман, Региональный вице-президент по Европе.
Для тестирования IATA Travel Pass будет привлечена компания «Сирена-трэвел». В авиакомпания «Россия» отметили, что рады принять участие в проекте и быть причастными к упрощению процесса организации путешествий.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу.