В Ленобласти 9 июня пройдут кратковременные дожди

В Ленобласти 9 июня пройдут кратковременные дожди
В ближайшее время Ленобласть не ждут сильные погодные изменения. Фото: pixabay.com

В среду, 9 июня, в Ленинградской области ожидается жаркая погода.

Согласно данным, ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток существенных осадков не ожидается, столбики термометров покажут 6-11 тепла, у водоемов местами температура воздуха повысится до +14. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду.

Днем в регионе ожидается +22… +27 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

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