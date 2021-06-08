Двух человек задержали после инцидента с пощечиной Макрону

Двух человек задержали после инцидента с пощечиной Макрону
Эммануэль Макрон . Фото: kremlin.ru

Во Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину.

Двух человек арестовали за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью», сообщает телеканал BFMTV.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно президент Франции получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.

Президент Франции подошел к людям и взял за руку одного из мужчин, но тот размахнулся другой рукой, чтобы дать пощечину Макрону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер Франции Жан Кастекс отреагировал на инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону на публичном мероприятии: нанесен удар демократии.

пощечина франция эммануэль макрон


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти зафиксированы первые случаи клещевого боррелиоза
Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной
«Спутник V» и «Спутник Лайт» можно использоваться для ревакцинации
В США курьер расплакался, увидев чаевые
Двух человек задержали после инцидента с пощечиной Макрону
Спасателей, тушивших «Невскую мануфактуру», выписали из реанимации
В США заявили, что не допустят запуск «Северного потока — 2»
В Ленобласти 9 июня пройдут кратковременные дожди