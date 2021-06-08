Двух человек задержали после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину.

Двух человек арестовали за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью», сообщает телеканал BFMTV.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно президент Франции получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.

Президент Франции подошел к людям и взял за руку одного из мужчин, но тот размахнулся другой рукой, чтобы дать пощечину Макрону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер Франции Жан Кастекс отреагировал на инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону на публичном мероприятии: нанесен удар демократии.