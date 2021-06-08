В США курьер расплакался, увидев чаевые

Водитель службы доставки еды в США расплакался, когда увидел свои чаевые.

Курьер опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую зарплату. По его словам, доставка заказа заняла более часа. В итоге он получил всего доллар и 19 центов (86 рублей) чаевых.

Также он добавил, что компания, где он работает, заплатит ему за заказ всего два доллара (145 рублей). Этой суммы не хватит даже, чтобы покрыть его расходов на бензин

«Я просто хочу, чтобы люди понимали, какого это работать в доставке», — поделился своими эмоциями курьер.

Ролик набрал более миллионов просмотров. У многих пользователей увиденное вызвало сочувствие, некоторые считают, что компания эксплуатирует работников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве 2 июня прохожие наблюдали экстремальный перформанс от курьера сервиса доставки продуктов. Очевидцы происходящего заметили рядом с Марсовым полем юношу, у которого с собой была брендированная термосумка.