МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с коронавирусом

МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Запад демонизировал готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией коронавируса.

«Даже наша очень открытая и честная линия была направлена на то, чтобы наладить самое широкое взаимодействие абсолютно деполитизированно. Все равно оно было демонизировано и было представлено как очередной инструмент российского политического влияния», — цитирует его РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 5 145 843 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 124 496 летальных исходов, выздоровели 4 752 085 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).