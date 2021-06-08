В Петербурге от коронавируса привили более 280 тысяч пенсионеров

В Петербурге от коронавируса привили более 280 тысяч пенсионеров
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В городе продолжается массовая вакцинация, так как только она может помочь приостановить распространение коронавируса.

В Санкт-Петербурге продолжается прививочная компания от коронавируса. Известно, что на данный момент вакцинировали около 727,7 тысяч горожан. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с инфекцией.

Прививку сделали 280 тысяч пенсионеров, которые находятся в зоне риска. За прошедшие сутки в пункты вакцинации обратились 10,8 тысяч петербуржцев. Напоминаем, что сделать прививку можно в 134 местах в городе – в том числе в некоторых торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под Ковид-19. В городе появилось 876 дополнительных коек.

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