Кикшеринговые компании по аренде электросамокатов приостановили работу в Петербурге

Кикшеринговые компании по аренде электросамокатов приостановили работу в Петербурге
Самокаты у метро "Петроградская". Фото: Gazeta.SPb.ru

О каком сроке идет речь – непонятно.

В Санкт-Петербурге 8 июня с 23:00 прекращают работу кикшеринговые компании по аренде электросамокатов. Известно, что ограничения касаются всех районов города. Такое решение принял Следственный комитет, о чем сообщили в ведомстве.

Известно, что арендаторы электросамокатов не раз становились причинами травмирования пешеходов. В связи с этим власти призвали разработать правила использования транспортных средств. Также известно, что в городских компаниях проходят проверки в связи с травмирование детей после наезда на них электросамокатов.

Кикшеринговые компании надеются, что ограничения скоро снимут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минтранс хочет запретить использование слишком тяжелых электросамокатов.

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