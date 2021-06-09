Россиян ждут очередные длинные выходные

Россиян ждут очередные длинные выходные
Россиянам напомнили о длинных выходных. Фото: pixabay

Граждане будут отдыхать в связи с Днем России.

В России 12 июня будут отмечать День страны. В связи с этим граждан ожидают длинные выходные – с 12 по 14 июня включительно. Об этом напомнили в Роструде, пишет РИА Новости.

Так как в 2021 году День России выпадает на субботу, то выходной день было решено перенести на понедельник, 14 число. Напоминаем, что недавно россиян обрадовали новостью о длинных новогодних выходных, которые стартуют 31 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года. Это значит, что россияне будут отдыхать десять дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минтруд представил проект выходных дней в 2022 году.

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