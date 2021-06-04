Минтруд представил проект выходных дней в 2022 году

Постановление правительства РФ предполагает утверждение майских праздников с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Фото: Pixabay

Постановление правительства РФ предполагает утверждение майских праздников с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Фото: Pixabay

Минтруд озвучил предварительные даты праздников в 2022 году. Ведомство опубликовало проект переноса выходных дней.

Постановление правительства РФ предполагает утверждение майских праздников с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Документ появился 4 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При распределении выходных дней на майских праздниках 2022 года учитывалась статья 112 Кодекса.

Следующие новогодние праздники будут идти с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, говорится в документе. Суббота и воскресенье 1 и 2 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 3 и 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, в марте — с 6 по 8 число. День отдыха предлагают перенести с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтруд рассмотрит идею постоянного выходного 31 декабря.