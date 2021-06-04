Минтруд рассмотрит идею постоянного выходного 31 декабря

Минтруд рассмотрит идею постоянного выходного 31 декабря
В текущем году 31 декабря будет выходным днем. Фото: pixabay

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что ведомство обсудит возможность сделать 31 декабря ежегодным выходным.

«Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — заявил глава Минтруда журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

31 декабря 2020 года не сделали официальным выходным, но президент Владимир Путин призвал регионы пойти навстречу россиянам. По мнению главы государства, работа в этот день получается «мягка говоря, своеобразной». В итоге все регионы разрешили жителям отдохнуть в последний день года.

В текущем году 31 декабря тоже будет выходным днем. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нерабочим будет и 5 ноября. Это стало возможно благодаря переносу со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам напомнили о предстоящих в июне длинных выходных.

31 декабря выходной минтруд


 

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