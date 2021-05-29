Россиянам напомнили о предстоящих в июне длинных выходных

Россиянам напомнили о предстоящих в июне трех днях выходных.

Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням, сообщает Российская газета». Праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.

Пятница, 11 июня, станет предпраздничной, поэтому россиян ждет сокращенный на час рабочий день.

В случае если график не предусматривает сокращение рабочего времени, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.

Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил неделю с 1 по 10 мая нерабочей. Соответствующий документ российский лидер подписал 23 апреля. При этом уже 30 апреля будет сокращенным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно мнению юристов, когда на календаре выходной день, а человек все равно отправляется на работу, то в таком случае сотруднику должны оплатить выход на службу по двойной ставке. При этом, если же день нерабочий, то вопрос дополнительных выплатах сотруднику остается за работодателем.