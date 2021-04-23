Эксперты объяснили, чем отличаются выходные от нерабочих дней

Юристы рассказали, что в нерабочий день работодатели могут не обеспечивать сотрудникам, которые вышли трудиться, сверхурочные.

Специалисты пояснили жителям России в чем разница между выходными и нерабочими днями.

Согласно мнению юристов, когда на календаре выходной день, а человек все равно отправляется на работу, то в таком случае сотруднику должны оплатить выход на службу по двойной ставке. При этом, если же день нерабочий, то вопрос дополнительных выплатах сотруднику остается за работодателем.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил неделю с 1 по 10 мая нерабочей. Соответствующий документ российский лидер подписал 23 апреля. При этом уже 30 апреля будет сокращенным.

Примечательно, что сначала выходные намечались с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.

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