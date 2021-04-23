Академик РАН объяснил, чем обернется продление майских праздников для россиян

Российский кардиолог и терапевт заявил, что благодаря длинным выходным, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может стать гораздо лучше. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

Один из ведущих ученых страны в области клинической медицины Евгений Шляхто объяснил благотворное влияние от продления майских праздников в стране.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты между майскими праздниками.

Ведь, как заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, огромное количество россиян на майские праздники отправится за город. Часто это происходит в общественном транспорте.

Шляхто отметил, что люди в течение десяти дней перестанут ездить каждое утро и вечер на работу, что приведет к сокращению контактов. Поэтому, по истечению выходных дней, эпидемиологическая ситуация должна порадовать.

Согласно мнению академика РАН, наилучшим вариантом будет побыть с семьей, а еще более резонно делать это на даче.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал неочевидные факторы развития инфаркта.