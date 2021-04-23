Академик РАН объяснил, чем обернется продление майских праздников для россиян

Академик РАН объяснил, чем обернется продление майских праздников для россиян
Академик советует уезжать на дачу. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Российский кардиолог и терапевт заявил, что благодаря длинным выходным, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может стать гораздо лучше. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

Один из ведущих ученых страны в области клинической медицины Евгений Шляхто объяснил благотворное влияние от продления майских праздников в стране.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты между майскими праздниками.

Ведь, как заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, огромное количество россиян на майские праздники отправится за город. Часто это происходит в общественном транспорте.

Шляхто отметил, что люди в течение десяти дней перестанут ездить каждое утро и вечер на работу, что приведет к сокращению контактов. Поэтому, по истечению выходных дней, эпидемиологическая ситуация должна порадовать.

Согласно мнению академика РАН, наилучшим вариантом будет побыть с семьей, а еще более резонно делать это на даче.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал неочевидные факторы развития инфаркта.

врач майские праздники пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Академик РАН объяснил, чем обернется продление майских праздников для россиян
На юге Северной столицы жители увидели бойкую куропатку, строившую ворон
Офтальмолог указал на последствия покраснения глаз
Более 200 петербуржцев получили «пятерки» за «Тотальный ...
24 апреля: что можно и нельзя делать в день мученика Антипа
Прага сказала спасибо странам Прибалтики за высылку дипломатов России
В Петербурге задержали третьего мужчину, обвиняемого в убийстве местного на ...
В Русском музее знают, сколько продлится реставрация Домика Петра I