Названы неочевидные факторы развития инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание.

«Надо знать свои риски для инфаркта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» .

Он отметил, что нужно учитывать пол и возраст. Мясников добавил, что женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, а мужчины от 45 лет.

Также имеет значение фактор наследственности. Но тут речь идет о ранних проявлениях инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников. Кроме того, гипертония может способствовать появлению этого заболевания, «даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется».

При этом курение, ожирение и низкая физическая активность увеличивают риск развития инфаркта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у пациентов с COVID-19 резко увеличилась частота инсультов. Об этом рассказал главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Игорь Вознюк. По его словам, в случае первых признаков инсульта следует немедленно вызвать скорую помощь.