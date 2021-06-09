В Пулково 9 июня задержали рейс до Екатеринбурга

В Пулково 9 июня задержали рейс до Екатеринбурга
В Пулково задержали один рейс. Фото: Baltphoto

В среду 9 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс. Причины задержки не указываются.

Так, с опозданием отправится рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Изначально самолет авиакомпании Red Wings должен был подняться в небо в 06:00, но вылет перенесли.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение петербургского аэровокзала обеспечит рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.

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