В Петербурге у перекрёстка Долгоозерной улицы и Парашютной заметили лося

К счастью, никто не пострадал. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

К счастью, никто не пострадал. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Сегодня утром Петербуржцы, отправляясь на работу, повстречали лося у перекрёстка Долгоозерной улицы и Парашютной.

Большое животное запечатлели на видео. Его разместили в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Лесной гигант пробежал сначала вдоль дороги, а потом, всё-таки решившись, пересёк поток машин. К счастью, никто не пострадал.

Пост с незваным гостем посмотрели 52 тысячи человек. Запись собрала 85 комментариев.

«Он тоже на работу», — кто-то заметил иронично. «Бедняга, он напуган, заблудился. Может кто-либо догадается позвонить в МЧС и бедолагу спасут», — обеспокоено написал другой пользователь. 47 лайков собрал саркастичный комментарий: «Да у нас по всему городу какие-то лоси по перекресткам бегают…».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрёстке Тихорецкого и Светлановского проспектов автомобиль сбил девушку.