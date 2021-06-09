На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского машина сбила девушку

На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского проспектов автомобиль сбил девушку.

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятнее всего девушку сбили на переходе. Две машины ДПС и и машина скорой помощи уже на месте. Какие травмы получила девушка не известно. Не видно и виновника ДТП. Полиция уже разбирается на месте.

Запись об аварии «ВКонтакте» собрала 42 тысячи просмотров. Под постом оставили 20 комментариев.

«Далековато от перехода она лежит что-то», — отмечет один из пользователей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут трёх подростков. В Петербурге накануне в полицию обратились родители трёх подростков из разных районов города. У них ушли из дома и не вернулись дети. В полицию Красносельского района обратилась женщина 1984 года рождения.