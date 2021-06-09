ЦБ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

ЦБ объяснил, что банк полностью утратил капитал, сообщает РИА «Новости». Энергомашбанк придерживался бизнес-модели с высоким риском, занижал резервы по ссудам, а также нарушал законы и нормативные акты.

В этом году Центробанк не раз применял к нему меры, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк оказался неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, а его собственники не приняли никаких мер для повышения устойчивости финансов.