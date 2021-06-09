ЦБ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

ЦБ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка
ЦБ объяснил, что Энергомашбанк полностью утратил капитал. Фото: пресс-служба Банка России
Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка.
ЦБ объяснил, что банк полностью утратил капитал, сообщает РИА «Новости». Энергомашбанк придерживался бизнес-модели с высоким риском, занижал резервы по ссудам, а также нарушал законы и нормативные акты.
В этом году Центробанк не раз применял к нему меры, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк оказался неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, а его собственники не приняли никаких мер для повышения устойчивости финансов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд обязал бизнесмена Ебралидзе выплатить 5,5 млрд рублей банку «Санкт-Петербург». Предприниматель Александр Ебралидзе пытался обжаловать в суде решение о взыскании с него долга перед банком «Санкт-Петербург». Одного заседания не было, рассмотрение жалобы перенесли на дату накануне.

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