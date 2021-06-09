Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников

Сбербанк заявил о появлении в России &#171;терпеливых&#187; телефонных мошенников
В полиции отмечают, что обмануть людей стало сложнее, а мошенники повысили свою компьютерную грамотность, так что теперь уловки стали изощрённее. Фото: unsplash
Жители России стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, но те начали разрабатывать более «терпеливые» схемы.
В полиции отмечают, что обмануть людей стало сложнее, а мошенники повысили свою компьютерную грамотность, так что теперь уловки стали изощрённее, сообщает РИА «Новости».
Теперь злоумышленники обманывают людей по новой схеме — по «трудоустройству». Так «работодатель» предлагает устроиться на высокооплачиваемую работу, долго общается с человеком, несколько дней, например. Он даже может устроить видеоконференцию для собеседования. В итоге их «берут на работу» и просят данные банковской карты для того, чтобы знать, «куда перечислять зарплату».
Полицейские советуют не стесняться перепроверять всю информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете, а если уж дошло до конференции то лишним делом будет сделать скриншот, чтобы в случае чего, знать как выглядел «работодатель».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма.
безопасность мошенничество новая схема полиция работа


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта
Биткоин подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре
Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников
В рязанской больнице пожар начался из-за аппаратов ИВЛ
Депутаты просят Беглова расширить список льготников для проезда между ...
В Петербурге задержали наркозависимых похитителей автомобильных зеркал
Роскачество установило, какие приложения показывают «гостей» ...
Массовые аварии, обыски, ограничения: кикшеринговые компании убирают ...