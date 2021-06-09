Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников

В полиции отмечают, что обмануть людей стало сложнее, а мошенники повысили свою компьютерную грамотность, так что теперь уловки стали изощрённее. Фото: unsplash

В полиции отмечают, что обмануть людей стало сложнее, а мошенники повысили свою компьютерную грамотность, так что теперь уловки стали изощрённее. Фото: unsplash

Жители России стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, но те начали разрабатывать более «терпеливые» схемы.

В полиции отмечают, что обмануть людей стало сложнее, а мошенники повысили свою компьютерную грамотность, так что теперь уловки стали изощрённее, сообщает РИА «Новости».

Теперь злоумышленники обманывают людей по новой схеме — по «трудоустройству». Так «работодатель» предлагает устроиться на высокооплачиваемую работу, долго общается с человеком, несколько дней, например. Он даже может устроить видеоконференцию для собеседования. В итоге их «берут на работу» и просят данные банковской карты для того, чтобы знать, «куда перечислять зарплату».

Полицейские советуют не стесняться перепроверять всю информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете, а если уж дошло до конференции то лишним делом будет сделать скриншот, чтобы в случае чего, знать как выглядел «работодатель».