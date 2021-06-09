Экс-глав машиностроительного завода «Звезда» задержали за растрату

Их обвиняют в растрате 142 миллионов рублей. Фото: pixabay

Их обвиняют в растрате 142 миллионов рублей. Фото: pixabay

Полиция Северной столицы задержала четырех бывших руководителей петербургского автомобилестроительного завода «Звезда». Их обвиняют в растрате 142 млн рублей.

У бывших начальников изъяли дорогие машины, а также улики по делу о растрате — документы, компьютеры, смартфоны и флешки, сообщает «Фонтанка».

Всего по делу провели 13 обысков. Дело возбудили этой весной.

Завод «Звезда» является производителем различных дизельных двигателей. Когда-то там работал и известный конструктор Калашников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 9 июня возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего блогера Юрия Хованского, который теперь признает вину и раскаивается. Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» в отношении блогера.