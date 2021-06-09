На юго-восток Ленобласти надвигаются грозы и ливни

На юго-восток Ленобласти надвигаются грозы и ливни
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

В Ленинградской области жителей южных и восточных районов предупредили о надвигающейся непогоде. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в областном управлении МЧС.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие несколько часов на юго-восток 47 региона обрушатся грозы. Местами они будут сопровождаться ливнями и градом.

В связи со штормом в Ленобласти повысится вероятность ДТП, происшествия на воде и железнодорожном транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения.

Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до +25 градусов тепла в среду. Ветер будет дуть северо-восточный ночью слабый, днём умеренный.

гроза ленобласть мчс штормовое предупреждение


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий
Петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную ...
На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения
На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast
Многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере ...
Онлайн-эфир цикла посткарантинных встреч с бизнесом посвятят туристическому ...
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов порта Бронка: ...
На юго-восток Ленобласти надвигаются грозы и ливни