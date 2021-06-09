На юго-восток Ленобласти надвигаются грозы и ливни

В Ленинградской области жителей южных и восточных районов предупредили о надвигающейся непогоде. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в областном управлении МЧС.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие несколько часов на юго-восток 47 региона обрушатся грозы. Местами они будут сопровождаться ливнями и градом.

В связи со штормом в Ленобласти повысится вероятность ДТП, происшествия на воде и железнодорожном транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения.

Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до +25 градусов тепла в среду. Ветер будет дуть северо-восточный ночью слабый, днём умеренный.