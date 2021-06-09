Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов порта Бронка: Яндекс.Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов порта Бронка: Яндекс.Новости
Ответчики - это ООО «Центрфинанс», ООО «Высота» и ООО «Феникс». Фото: Pixabay

Суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к владельцам порта «Бронка» под Северной столицей о полной национализации активов «Бронки».

В ООО «Феникс», в собственнике порта, ответчиком по делу является генеральный директор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, сообщает РБК. Его осудили на 8 лет колонии за кражу при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево. Также осудили фигурантов этого же дела — экс-главу ГК «Форум» Дмитрия Михальченко и бывшего руководителя ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова.

Ответчики — это ООО «Центрфинанс», ООО «Высота» и ООО «Феникс».

Владельцы порта хотят подать апелляцию на решение суда национализировать актив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани. Суд Северной столицы обязал собственника и арендатора земельной территории в районе Красненькой убрать незаконную свалку.

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