Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани

Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани
Ранее она вместе с комитетом по природопользованию проводили проверку после неоднократному обращению местных жителей. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Суд Северной столицы обязал собственника и арендатора земельной территории в районе Красненькой убрать незаконную свалку. Ранее администрация Петербурга отмечала, что для ликвидации свалки нужно вернуть участок городу.

Своё решение суд вынес по иску природоохранной прокуратуры, сообщает «Фонтанка». Ранее она вместе с комитетом по природопользованию проводили проверку после неоднократному обращению местных жителей.

Свалка расположена у Невской губы и Красненькой реки. Её должны ликвидировать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, 8 июня в Центральном районе Северной столицы на Лиговский проспект, дома 3 случилось возгорание. Звонок же в дежурную часть поступил в 00:31.

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