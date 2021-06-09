Почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте

В Петербурге в Центральном районе горада загорелся мусор в квартире.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, 8 июня в Центральном районе Северной столицы на Лиговский проспект, дома 3 случилось возгорание.
Звонок же в дежурную часть поступил в 00:31.
Оказалось, что в 3-х комнатной квартире, в одной из комната площадью 10 квадратных метров загорелся мусор на площади 8 квадратных метров. Однако уже в 01:15 пожар был ликвидирован.
Информации о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не поступало.
СОобщается, что для того, чтобы потушить пожар было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился 7 июня ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.