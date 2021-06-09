Почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте

Почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте
Пожарные ликвидировали возгорание на Лиговском проспекте. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе горада загорелся мусор в квартире.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, 8 июня в Центральном районе Северной столицы на Лиговский проспект, дома 3 случилось возгорание.

Звонок же в дежурную часть поступил в 00:31.

Оказалось, что в 3-х комнатной квартире, в одной из комната площадью 10 квадратных метров загорелся мусор на площади 8 квадратных метров. Однако уже в 01:15 пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не поступало.

СОобщается, что для того, чтобы потушить пожар было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился 7 июня ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

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