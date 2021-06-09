На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast

На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast
Автомобиль GT-класса стал первым представителем Ferrari, оснащенным электронным усилителем руля (EPS). Фото: скрин Авито

На Авито опубликовали объявление о продаже Ferrari 812 Superfast. Машина 2018 года выпуска продается во Владивостоке по цене в 26,5 миллионов рублей. Двигатель объемом 6496 см3 AMT мощностью 800 л.с. может разогнать итальянскую до 100 км/ч за 3 секунды.

Эту модель первый раз представили 4 года назад в Швейцарии, сообщает Авито Авто. Машина хороша атмосферным двигателем V12 — самым мощным на дорожные Ferrari. 6,5-литровый мотор стал улучшенной версией 6,3-литрового двигателя. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач F1 DCT.

Эта машина может разогнаться до 200 км/ч всего за 5 секунд, а его максимальная скорость — 340 км/ч.

Автомобиль GT-класса стал первым представителем Ferrari, оснащенным электронным усилителем руля (EPS).

Цена такой машины с пробегом в 2 тысячи км 26,5 миллионов рублей. Хозяин обещает привезти спорткар из Японии во Владивосток, а потом доставить в любую точку России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах.

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