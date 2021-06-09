На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения

На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения
Строительство новой развязки на трассе М-10. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На строящейся развязке в составе трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе завершили монтаж пролетных строений путепроводов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», балки пролетного строения путепроводов монтировали в часы наименьшей загруженности дороги.

Строительство новой развязки на трассе М-10. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сейчас дорожники строят надземный пешеходный переход через трассу и тоннель для проезда сельскохозяйственной техники. Также на объекте выполняются работы по устройству насыпи земляного полотна, системы водоотведения и сопряжения с путепроводом.

Строительство новой развязки на трассе М-10. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы в Ям-Ижоре начались год назад. Будут построены развязка с путепроводом, разворотная петля, реконструирован перекресток трассы М-10 с улицами Павловская и Пушкинская. Также на мостах через Ижору отремонтируют проезжую часть, систему водоотведения, заменят ограждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором.

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