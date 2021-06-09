Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России

Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил привести в образцовый вид все военкоматы страны и дал на реализацию год. Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военкоматов по всей России.

Об этом сообщает ТАСС. Так, Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами в театре. Он поручил привести в образцовый вид все военкоматы страны и дал на реализацию год. Министр обороны подчеркнул, что хочется, чтоб молодые люди сами шли в армию, по желанию. Армии надо постараться и провести реформы, начиная с военкоматов.

Губернатором Тверской области Игорь Руденей отметил, что подчиненный ему регион может справиться с этим и в более короткий срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шойгу сравнил работу военкомата с практикой партизан прятать письма в дуплах. Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Он отметил, что холодильник и микроволновка есть в подразделении, а вот компьютеров, чтобы оперативно связаться с другим военкоматом, нет.

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