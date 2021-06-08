Шойгу сравнил работу военкомата с практикой партизан прятать письма в дуплах

Министр обороны России Сергей Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Фото: Комсомольская правда

Министр обороны России Сергей Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Фото: Комсомольская правда

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с визитом военкомат Черемушкинского района столицы.

Об этом сообщил SoberView в «Яндекс.Дзен». Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Он отметил, что холодильник и микроволновка есть в подразделении, а вот компьютеров, чтобы оперативно связаться с другим военкоматом, нет.

«Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете?», — возмутился министр обороны России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади. Парад высоко оценили верховный главнокомандующий и Сергей Шойгу, сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков. Он также отметил, что они поинтересовались мнением ветеранов, сообщает пресс-служба Кремля.