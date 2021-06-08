Шойгу сравнил работу военкомата с практикой партизан прятать письма в дуплах

Шойгу сравнил работу военкомата с практикой партизан прятать письма в дуплах
Министр обороны России Сергей Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Фото: Комсомольская правда

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с визитом военкомат Черемушкинского района столицы.

Об этом сообщил SoberView в «Яндекс.Дзен». Шойгу зашел в один из кабинет и возмутился организацией работы. Он отметил, что холодильник и микроволновка есть в подразделении, а вот компьютеров, чтобы оперативно связаться с другим военкоматом, нет.

«Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете?», — возмутился министр обороны России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади. Парад высоко оценили верховный главнокомандующий и Сергей Шойгу, сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков. Он также отметил, что они поинтересовались мнением ветеранов, сообщает пресс-служба Кремля.

компьютер москва почта проверка сергей шойгу


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга
Расширение льготного проезда и поддержка ярмарок: в Петербурге пройдет ...
Финляндия разрешила россиянам въезжать в страну для встречи с родственниками
На Королева легковой автомобиль «кинулся под ноги» грузовику
«Солярис» перевернулся на перекрестке Гражданского и Луначарского
Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела о ...
Адвокат оценил шансы юриста с ПМЭФ отсудить у Собчак 50 млн рублей
Ситуацию со введением повышенной готовности из-за радиации прокомментировал ...