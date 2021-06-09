Стрельба в Сочи: что известно к этому часу

В Адлере в среду, 9 июня, мужчина открыл стрельбу. В результате погибли двое – судебные приставы. Как оказалось, в отношении стрелка было возбуждено несколько исполнительных производств, в том числе о сносе незаконно построенного дома.

Отдел полиции по Адлерскому району Сочи сообщение о стрельбе получил после 10 утра. Выяснилось, что один из жителей многоквартирного дома открыл стрельбу, когда к нему пришли приставы.

Двое приставов скончались на месте. Еще один человек получил травмы.

Полиция стрелка уже задержала. Им оказался 60-летний местный житель. По предварительным данным, в производстве приставов были материалы о выселении мужчины из дома. Такое решение принял суд.

Первое производство, по данным банка исполнительных производств, в отношении мужчины открыли в 2016-м году, а в 2018-м было открыто дело о взыскании с него долга почти в 200 тысяч рублей. Еще одно исполнительное производство возбудили в 2019-м году.

В среду двое судебных приставов прибыли в Адлерский район, чтобы исполнить решение суда о сносе незаконных построек. Их хозяин потребовал, чтобы те покинули его территории.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю уже сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с посягательством на жизнь судебных приставов и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СК, злоумышленник не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, который был привлечен к сносу незаконно возведенного дома.

«В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время с задержанным работают следователи. На месте находятся также криминалисты, правоохранители осматривают место происшествия.