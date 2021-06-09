Скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки»

Либуше Шафранкова в фильме "Три орешка для Золушки"

Либуше Шафранкова в фильме "Три орешка для Золушки"

Чешская актриса Либуше Шафранкова, известная по роли в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни.

О смерти актрисы сообщает CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама. В 2014 году Шафранковой диагностировали рак легких. Точная причина кончины не уточняется. Знаменитость скончалась в возрасте 68 лет.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в городе Брно в Чехии. Она получила образование в театральном училище. Свой первый успех актриса получила благодаря роли в фильме «Бабушка» по роману Божены Немцовой.

Главная роль в фильме «Три орешка для Золушке» принесла Шафранковой всенародную любовь. На родине ее до сих пор считают яркой звездой отечественного кино. Всего актриса снялась более чем в 30 картинах. Свою карьеру в кино она завершила в 2014 году.