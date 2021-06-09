Скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки»

Скончалась исполнительница главной роли в &#171;Трех орешках для Золушки&#187;
Либуше Шафранкова в фильме "Три орешка для Золушки"

Чешская актриса Либуше Шафранкова, известная по роли в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни.

О смерти актрисы сообщает CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама. В 2014 году Шафранковой диагностировали рак легких. Точная причина кончины не уточняется. Знаменитость скончалась в возрасте 68 лет.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в городе Брно в Чехии. Она получила образование в театральном училище. Свой первый успех актриса получила благодаря роли в фильме «Бабушка» по роману Божены Немцовой.

Главная роль в фильме «Три орешка для Золушке» принесла Шафранковой всенародную любовь. На родине ее до сих пор считают яркой звездой отечественного кино. Всего актриса снялась более чем в 30 картинах. Свою карьеру в кино она завершила в 2014 году.

актриса либуше шафранкова смерть чехия


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки»
Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне «В Питере ...
Дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры
Глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч
В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого
Парашютная, Комендантский, «Макдональдс», пруд: в Приморском ...
В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея ...
Генпрокуратуру просят проверить TikTok-дома