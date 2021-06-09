Эргашев раскритиковал либеральную молодежь за отказ от вакцинации

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что либеральная молодежь, которая не хочет прививаться от коронавируса, тормозит темпы вакцинации в городе.

По словам чиновника, основной костяк Северной столицы уже прошло полный цикл вакцинации. По большей части он имел ввиду ветеранов Великой Отечественной войны.

«У нас есть большая прослойка горожан, ещё с тех блокадных времен, которым говоришь: надо привиться, они все привились» — отметил Эргашев во время прямого эфира «ВКонтакте».

Вице-губернатор считает, что противоположной стороной выступает либеральная молодежь. Он заявил, что они «постоянно чему-то противостоят». По его мнению, это и замедляет вакцинацию в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эргашев сообщил, что в Петербурге изучают «сотни случаев» осложнений после вакцинации.