Эргашев раскритиковал либеральную молодежь за отказ от вакцинации

Эргашев раскритиковал либеральную молодежь за отказ от вакцинации
Вице-губернатор считает, что противоположной стороной выступает либеральная молодежь. Фото: Смольный

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что либеральная молодежь, которая не хочет прививаться от коронавируса, тормозит темпы вакцинации в городе.

По словам чиновника, основной костяк Северной столицы уже прошло полный цикл вакцинации. По большей части он имел ввиду ветеранов Великой Отечественной войны.

«У нас есть большая прослойка горожан, ещё с тех блокадных времен, которым говоришь: надо привиться, они все привились» — отметил Эргашев во время прямого эфира «ВКонтакте».

Вице-губернатор считает, что противоположной стороной выступает либеральная молодежь. Он заявил, что они «постоянно чему-то противостоят». По его мнению, это и замедляет вакцинацию в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эргашев сообщил, что в Петербурге изучают «сотни случаев» осложнений после вакцинации.

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