Очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере

Пожар случился на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что там горит частный дом.

Информация об этом появилась в среду, 9 июня, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, пожар начался примерно в пять часов вечера. На Медном озере загорелся деревянный дом. Судя по опубликованным кадрам, огонь охватил дом практически полностью. Рядом с полыхающей постройкой стоят другие деревянные дома.

«Примерно с 17 часов горит деревянный дом на Медном озере», — пишет автор публикации.

Сведений о возможных пострадавших в результате пожара на данный момент нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи.