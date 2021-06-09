Очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере

Очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере
Пожар на Медном озере. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар случился на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что там горит частный дом.

Информация об этом появилась в среду, 9 июня, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, пожар начался примерно в пять часов вечера. На Медном озере загорелся деревянный дом. Судя по опубликованным кадрам, огонь охватил дом практически полностью. Рядом с полыхающей постройкой стоят другие деревянные дома.

«Примерно с 17 часов горит деревянный дом на Медном озере», — пишет автор публикации.

Сведений о возможных пострадавших в результате пожара на данный момент нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи.

ленобласть медное озеро пожар


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере
Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран
Реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года
Аэропорт Пулково встретил сборную Словакии, которая прилетела на Евро-2020
Эргашев раскритиковал либеральную молодежь за отказ от вакцинации
На Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи
Скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки»
Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне группы ...