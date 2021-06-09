На Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи

На Дровяной улице потушили полыхающие на 50 &#171;квадратах&#187; гаражи
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В среду днем, 9 июня, в Адмиралтейском районе случился пожар. Там загорелась кровля двух гаражей.

По информации пресс-службы городского главка МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 16 часов 34 минут. Очевидцы сообщили, что на Дровяной улице, 3, загорелись гаражи.

Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в двух гаражах общим размером 20 на 7 метров. Огонь распространился по кровле гаражей. Площадь пожара разрослась до 50 квадратных метров.

В 17 часов 18 минут пожар локализовали. На месте работали 20 человек личного состава МЧС с привлечением четырех спецмашин.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе чуть не сгорела вся квартира.

мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере
Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран
Реставрация фасадов зданий на улице Зодчего России закончится к концу года
Аэропорт Пулково встретил сборную Словакии, которая прилетела на Евро-2020
Эргашев раскритиковал либеральную молодежь за отказ от вакцинации
На Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи
Скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки»
Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне группы ...