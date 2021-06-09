На Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи

В среду днем, 9 июня, в Адмиралтейском районе случился пожар. Там загорелась кровля двух гаражей.

По информации пресс-службы городского главка МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 16 часов 34 минут. Очевидцы сообщили, что на Дровяной улице, 3, загорелись гаражи.

Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в двух гаражах общим размером 20 на 7 метров. Огонь распространился по кровле гаражей. Площадь пожара разрослась до 50 квадратных метров.

В 17 часов 18 минут пожар локализовали. На месте работали 20 человек личного состава МЧС с привлечением четырех спецмашин.

О пострадавших не сообщается.

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