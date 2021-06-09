На Московском шоссе чуть не сгорела вся квартира

На Московском шоссе чуть не сгорела вся квартира
 Сведения о пострадавших уточняются. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пожар сегодня днём произошел в Московском районе Северной столицы.

В три часа дня поступила информация о пожаре по Московскому шоссе, 24, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Так в трёхкомнатной квартире выгорела обстановка в коридоре, комнате и кухне. Общая площадь пожара составила 25 квадратов.

В половине четвертого огонь локализовали. Сведения о пострадавших уточняются.

В тушении пожара принимали участие пять машин и 21 пожарный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку. Так накануне велосипедист на тротуаре у одного из домов по проспекту Просвещения наехал на 77-летнюю женщину, которую доставили в больницу, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции установили местного жителя.

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