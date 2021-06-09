Сосновый Бор переводят в «желтую» зону по коронавирусу

Сейчас город находится в «зеленой» зоне.

Сосновый Бор переводят из «зеленой» зоны по коронавирусу в «желтую» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области.

Теперь все детские спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях будут отменены. Это нужно, чтобы приостановить распространение коронавируса. Что касается массовых мероприятий для взрослых, то на них уменьшат количество участников. В лагерях будут тщательней следить за здоровьем сотрудников и детей.

Напоминаем, что в Сосновом Бору зарегистрировано около 6,4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ежедневно цифра растет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 летом.