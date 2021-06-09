На Московском тушили квартиру: из помещения спасли двух детей

В пожаре, кажется, никто не погиб. Фото: скриншот Вконтакте

В пожаре, кажется, никто не погиб. Фото: скриншот Вконтакте

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На Московском шоссе сегодня вечером, 9 июня, тушили квартиру. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в доме номер 24 по Московскому шоссе. Там на одном из этажей загорелась квартира, в которой находились двое детей и женщина. По предварительным данным, инцидент произошел из-за замыкания электропроводки. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали трех человек – кажется, никто не пострадал.

«Огнём задело верхнюю и параллельную квартиры»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что площадь пожара в производственном здании под Бокситогорском достигла 450 квадратных метров.