Площадь пожара в производственном здании под Бокситогорском достигла 450 квадратных метров

Спасатели потушили пожар в деревне Дыми. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

Спасатели потушили пожар в деревне Дыми. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

В Бокситогорском районе Ленобласти в среду произошел крупный пожар. Возгорание началось в производственном здании.

По информации главного управления МЧС по 47 региону, все случилось 9 июня в деревне Дыми. Местные жители вызвали пожарных в 16:40.

Пожар начался в производственном здании. Огонь распространился по кровле здания. К 18 часам пожар был локализован на площади 450 квадратных метров.

Кровлю тушили дежурные смены 61 пожарно-спасательной части и 116, 117 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Всего с огнем боролись 12 человек и три единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступали. В обстоятельствах и причинах пожара разбирается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере.