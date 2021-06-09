Площадь пожара в производственном здании под Бокситогорском достигла 450 квадратных метров

В Бокситогорском районе Ленобласти в среду произошел крупный пожар. Возгорание началось в производственном здании.
По информации главного управления МЧС по 47 региону, все случилось 9 июня в деревне Дыми. Местные жители вызвали пожарных в 16:40.
Пожар начался в производственном здании. Огонь распространился по кровле здания. К 18 часам пожар был локализован на площади 450 квадратных метров.
Кровлю тушили дежурные смены 61 пожарно-спасательной части и 116, 117 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Всего с огнем боролись 12 человек и три единицы техники.
Сведения о пострадавших не поступали. В обстоятельствах и причинах пожара разбирается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы сообщили о пожаре на Медном озере.