Мясников рассказал способ быстрее попасть к врачу

Нужно сказать всего несколько слов, которые заставят принять пациента сразу.

Врач Александр Мясников рассказал о способе быстрее попасть к врачу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что далеко не всегда человека готовы принять в учреждении сразу, по первому требованию. Но бывают случаи, когда тянуть нельзя, поэтому нужно наставать на своем.

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять»,

— ответил приглашенный эксперт.

После этой фразы пациенту отказать нельзя – даже если нет полиса и паспорта. В том случае, если есть признаки острого воспаления, помощь обязаны оказать тут же.

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