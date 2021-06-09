На Выборгском шоссе массовая авария с участием маршрутки

На Выборгском шоссе массовая авария с участием маршрутки
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

Информация о пострадавших пока что не поступала.

На Выборгском шоссе сегодня вечером, 9 июня, произошла массовая авария. Ее участником стало маршрутное такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось под Суздальским путепроводом. Там столкнулись три автомобиля – две легковушки и маршрутка, которая развозит покупателей ТК «Китай Город». В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

На место инцидента уже выехали сотрудники ГИБДД. Крайняя левая полоса Выборгского шоссе в связи с инцидентов перекрыта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трамвайных путях на Троицком проспекте треснул асфальт. В результате общественный транспорт не может проехать, так как образовавшийся трамплин слишком высокий.

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